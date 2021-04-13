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Байден предложил Путину обсудить российско-американские отношения на саммите

Ведомости

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. В ходе разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российского-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

«Президент Байден подтвердил свое намерение выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США, также он предложил провести встречу на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся США и России», — указано в сообщении Белого дома.

Колме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Путин и Байден также затронули ситуацию на российско-украинской границе и кибератаки на американские ведомства.

Ранее сегодня CNN сообщил, что в Белом доме оценивают возможное влияние новых санкций против России на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне уже выразили опасения в связи с якобы концентрацией российских войск у границ страны на фоне возобновившихся обстрелов на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отмечают, что российские подразделения не угрожают соседним государствам, однако замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, а Минобороны подтвердило по меньшей мере перевод части Каспийской флотилии в Черное море для совместных с Черноморским флотом учений.

Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента Байдена решила оставить на посту назначенного экс-президентом Дональдом Трампом посла в Москве Джона Салливана «на обозримое будущее».

Ранее по теме: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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