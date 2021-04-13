Байден предложил Путину обсудить российско-американские отношения на саммите
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. В ходе разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российского-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.
«Президент Байден подтвердил свое намерение выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США, также он предложил провести встречу на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся США и России», — указано в сообщении Белого дома.
Колме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Путин и Байден также затронули ситуацию на российско-украинской границе и кибератаки на американские ведомства.
Ранее сегодня CNN сообщил, что в Белом доме оценивают возможное влияние новых санкций против России на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне уже выразили опасения в связи с якобы концентрацией российских войск у границ страны на фоне возобновившихся обстрелов на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отмечают, что российские подразделения не угрожают соседним государствам, однако замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, а Минобороны подтвердило по меньшей мере перевод части Каспийской флотилии в Черное море для совместных с Черноморским флотом учений.
Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента Байдена решила оставить на посту назначенного экс-президентом Дональдом Трампом посла в Москве Джона Салливана «на обозримое будущее».