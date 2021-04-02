Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату
Президент России Владимир Путин получил приглашение президента США Джо Байдена на организуемый Соединенными Штатами саммит по климату, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее о том, что Байден пригласил лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, сообщил Белый дом. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 стран, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля. Песков отмечал, что президент России уделяет большое внимание вопросам климата.