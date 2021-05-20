Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Камчатку после критики Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства.
«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, — сказал Мишустин.
В ходе поездки Чернышенко должен будет встретиться с руководством Камчатского края, представителями туриндустрии, экологами и инвесторами. По словам Мишустин, там необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а затем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком заповеднике и масштабировать этот опыт на другие подобные территории России.
Вчера Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова Чернышенко о туристах, которые могут все «вытоптать» в Долине гейзеров на Камчатке. Он рекомендовал вице-премьеру относиться к людям «не как к чужим, а как к своим близким». Президент ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.