Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Камчатку после критики Путина

Вчера Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова Чернышенко о туристах, которые могут все «вытоптать» в Долине гейзеров на Камчатке. Он рекомендовал вице-премьеру относиться к людям «не как к чужим, а как к своим близким». Президент ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.