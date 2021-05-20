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Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Камчатку после критики Путина

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, — сказал Мишустин. 

В ходе поездки Чернышенко должен будет встретиться с руководством Камчатского края, представителями туриндустрии, экологами и инвесторами. По словам Мишустин, там необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а затем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком заповеднике и масштабировать этот опыт на другие подобные территории России.

Вчера Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова Чернышенко о туристах, которые могут все «вытоптать» в Долине гейзеров на Камчатке. Он рекомендовал вице-премьеру относиться к людям «не как к чужим, а как к своим близким». Президент ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.

Ранее по теме: Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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