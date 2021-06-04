МИД Польши прокомментировал отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
За решением Апелляционного совета по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании временно приостановить строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические интересы, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
«Мы понимаем, что за экологическими проблемами могут стоять другие интересы... Часто страстное желание защитить окружающую среду цинично используется крупными интересами», — заявил он.
Польская сторона намерена как можно скорее прояснить ситуацию с реализацией проекта, который, как считает Пшидач, отвечает интересам всей центральной Европы.
Датские экологи отозвали разрешение, выданное еще в 2019 г., после того, как они посчитали недостаточным уровень изученности вопроса влияния укладки труб на дикую природу.
Строительство трубопровода ведет польский оператор сети газопроводов Gaz-System совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Газопровод должен связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию, он предусматривает прокладку трубы по дну Балтийского моря. Благодаря этому газопроводу Польша рассчитывает заместить газ, покупаемый в России.
В начале мая Gaz-System сообщил, что укладка морской части Baltic Pipe должна начаться этим летом, бурение тоннеля для газопровода на польском побережье началось месяцем ранее. Стороны планировали завершить строительство газопровода к октябрю 2022 года, его плановая мощность — 10 млрд кубометров газа ежегодно.