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МИД Польши прокомментировал отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Ведомости

За решением Апелляционного совета по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании временно приостановить строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические интересы, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

«Мы понимаем, что за экологическими проблемами могут стоять другие интересы... Часто страстное желание защитить окружающую среду цинично используется крупными интересами», — заявил он.

Польская сторона намерена как можно скорее прояснить ситуацию с реализацией проекта, который, как считает Пшидач, отвечает интересам всей центральной Европы.

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Датские экологи отозвали разрешение, выданное еще в 2019 г., после того, как они посчитали недостаточным уровень изученности вопроса влияния укладки труб на дикую природу.

Строительство трубопровода ведет польский оператор сети газопроводов Gaz-System совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Газопровод должен связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию, он предусматривает прокладку трубы по дну Балтийского моря. Благодаря этому газопроводу Польша рассчитывает заместить газ, покупаемый в России.

В начале мая Gaz-System сообщил, что укладка морской части Baltic Pipe должна начаться этим летом, бурение тоннеля для газопровода на польском побережье началось месяцем ранее. Стороны планировали завершить строительство газопровода к октябрю 2022 года, его плановая мощность — 10 млрд кубометров газа ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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