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УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с футболок надпись «Героям слава»

Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины по футболу убрать надпись «Героям слава» с формы во время чемпионата Европы. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе союза.

В УЕФА признали, что изначально приняли форму со всеми ее элементами. Однако после анализа в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» считается «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение». «Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», — заявили в организации.

В то же время в УЕФА заметили, что изображение очертаний Украины с Крымом, напротив, правил не нарушает. На новой форме сборной Украины по футболу изображены очертания границ страны с учетом Крыма, внутрь которых вписан герб государства. Также на нее нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Ранее форму оценил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что она — «точно особенная» и «умеет шокировать».

«На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице в Instagram. В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя новую форму украинской футбольной сборной, заметил, что его не задел факт наличия на ней очертаний Крыма. Он отметил, что это подтверждает нежелание Киева учитывать выбор жителей полуострова, имея в виду референдум марта 2014 г., на котором большинство проголосовало за вхождение в состав России.

Ранее по теме: Путин оценил форму украинской сборной по футболу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных