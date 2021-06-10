УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с футболок надпись «Героям слава»

«На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице в Instagram. В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя новую форму украинской футбольной сборной, заметил, что его не задел факт наличия на ней очертаний Крыма. Он отметил, что это подтверждает нежелание Киева учитывать выбор жителей полуострова, имея в виду референдум марта 2014 г., на котором большинство проголосовало за вхождение в состав России.