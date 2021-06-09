Путин оценил форму украинской сборной по футболу
Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел тот факт, что на новой форме украинской сборной по футболу изображены очертания Крыма.
«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста «России 24». Президент отметил, что тем самым украинские власти пренебрегли принципами демократии.
«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна: они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с понимаем, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел и проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают», — сказал Путин.
На новой форме сборной Украины по футболу изображены очертания границ страны с учетом Крыма, внутрь которых вписан герб государства. Также на нее нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Ранее форму оценил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что она — «точно особенная» и «умеет шокировать».
«На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице в Instagram.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.