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Путин оценил форму украинской сборной по футболу

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел тот факт, что на новой форме украинской сборной по футболу изображены очертания Крыма.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста «России 24». Президент отметил, что тем самым украинские власти пренебрегли принципами демократии.

«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна: они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с понимаем, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел и проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают», — сказал Путин.

На новой форме сборной Украины по футболу изображены очертания границ страны с учетом Крыма, внутрь которых вписан герб государства. Также на нее нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Ранее форму оценил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что она — «точно особенная» и «умеет шокировать».

«На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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