Путин оценил форму украинской сборной по футболу

«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна: они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с понимаем, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел и проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают», — сказал Путин.