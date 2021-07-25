«Оператор ГТС Украины» назвал главную проблему после запуска «Северного потока – 2»

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность», — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».