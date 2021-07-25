«Оператор ГТС Украины» назвал главную проблему после запуска «Северного потока – 2»
Обеспечение энергобезопасности Украины станет основной проблемой Киева после запуска газопровода «Северный поток – 2», считает гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность», — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению Макогона, руки Москвы «остаются связанными», пока Украина остается одним из главных транзитеров российского газа.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил Reuters, что Россия вряд ли продлит соглашение о транзите газа через Украину, которое заканчивается в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа, это вопрос «экономической целесообразности».