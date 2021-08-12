Депутат Рады предупредил о последствиях игнорирования Украиной сигналов от Путина
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что власти республики, возможно, не понимают, чем может закончиться для них игнорирование «месседжей» от президента России Владимира Путина.
Среди таких сигналов политик назвал заявления Путина по поводу Майдана, Крыма, Донбасса, «Турецкого потока» и «Северного потока — 2», высказывания о повышении цен на газ, подачу иска к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и заявления в ООН, написание статьи о единстве россиян и украинцев, а также комментарии по поводу задержания главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Депутат не уточнил, какие именно высказывания российского президента имеет в виду.
«А наши в ответ: «Кому не нравится — валите жить в Россию». Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию и искать себе место там. Глава республики выразил мнение, что оставаться жить в Донбассе для таких людей ошибочно, так как юго-восток страны никогда не станет русской территорией.