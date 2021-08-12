Депутат Рады предупредил о последствиях игнорирования Украиной сигналов от Путина

«А наши в ответ: «Кому не нравится — валите жить в Россию». Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.