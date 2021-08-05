Зеленский посоветовал уезжать в Россию считающим себя русскими жителям Донбасса
Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию и искать себе место там, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».
«Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — сказал Зеленский.
По его мнению, оставаться жить в Донбассе для таких людей – большая ошибка. Зеленский заявил, что юго-восток Украины никогда не станет русской территорией. Зеленский отметил, что неважно, как долго Донбасс будет оккупирован и сравнил эту ситуацию с Берлинской стеной: В любом случае люди, история воспользуются моментом – и стена рухнет».
Ранее Зеленский заявил, что Крым также никогда не будет российским. По его мнению, полуостров и регионы Украины являются «детьми украинской истории».