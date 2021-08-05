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Зеленский посоветовал уезжать в Россию считающим себя русскими жителям Донбасса

Ведомости

Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию и искать себе место там, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

«Ты любишь Россию и считаешь всю жизнь, что пребывал на территории Украины, и всегда чувствовал, что это Россия, — если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — сказал Зеленский.

По его мнению, оставаться жить в Донбассе для таких людей – большая ошибка. Зеленский заявил, что юго-восток Украины никогда не станет русской территорией. Зеленский отметил, что неважно, как долго Донбасс будет оккупирован и сравнил эту ситуацию с Берлинской стеной: В любом случае люди, история воспользуются моментом – и стена рухнет».

Ранее Зеленский заявил, что Крым также никогда не будет российским. По его мнению, полуостров и регионы Украины являются «детьми украинской истории».

Ранее по теме: В Крыму прокомментировали слова Зеленского о принадлежности полуострова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных