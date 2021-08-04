В Крыму прокомментировали слова Зеленского о принадлежности полуострова

«Если бы он (Зеленский. – Прим. ред.) ответственно относился к трактовкам истории, то знал бы, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х гг. незаконно и временно приватизированная Украиной», — сказал Фикс, отметив, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.