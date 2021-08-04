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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о принадлежности полуострова

Ведомости

Крым исторически является российской землей, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров никогда не станет российской территорией.

«Если бы он (Зеленский. – Прим. ред.) ответственно относился к трактовкам истории, то знал бы, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х гг. незаконно и временно приватизированная Украиной», — сказал Фикс, отметив, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.

Первый вице-спикер предложил президенту Украины посетить Крым с частным визитом в качестве туриста. «Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — резюмировал он.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Ранее он поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. 

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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