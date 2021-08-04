В Крыму прокомментировали слова Зеленского о принадлежности полуострова
Крым исторически является российской землей, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров никогда не станет российской территорией.
«Если бы он (Зеленский. – Прим. ред.) ответственно относился к трактовкам истории, то знал бы, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х гг. незаконно и временно приватизированная Украиной», — сказал Фикс, отметив, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.
Первый вице-спикер предложил президенту Украины посетить Крым с частным визитом в качестве туриста. «Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — резюмировал он.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Ранее он поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.