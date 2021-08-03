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Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что Крым никогда не будет русской территорией.

«Это моя земля, это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. В марте Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

«Униан» сообщил, что правительство Украины утвердило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны до 2024 г. В документе говорится, что Украина сможет «мирно сосуществовать» с Россией, если та прекратит агрессию против Украины, вернет временно оккупированные территории и выплатит репарацию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Украина планирует потребовать от России репарации
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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