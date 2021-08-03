Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что Крым никогда не будет русской территорией.
«Это моя земля, это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. В марте Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.
«Униан» сообщил, что правительство Украины утвердило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны до 2024 г. В документе говорится, что Украина сможет «мирно сосуществовать» с Россией, если та прекратит агрессию против Украины, вернет временно оккупированные территории и выплатит репарацию.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.