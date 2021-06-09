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Украина планирует потребовать от России репарации

Ведомости

Правительство Украины утвердило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, сообщает «Униан». Документ, в числе прочего, определяет цели политики Киева в отношении России.

«Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий», — говорится в документе.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, теперь документ отправится на утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Правительство утвердило стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 2024. Мы много работали над ней вместе с прочими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Жду утверждения СНБО», — написал он в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. В марте Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

Ранее по теме: Захарова ответила на слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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