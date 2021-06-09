Украина планирует потребовать от России репарации
Правительство Украины утвердило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, сообщает «Униан». Документ, в числе прочего, определяет цели политики Киева в отношении России.
«Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий», — говорится в документе.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, теперь документ отправится на утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
«Правительство утвердило стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 2024. Мы много работали над ней вместе с прочими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Жду утверждения СНБО», — написал он в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. В марте Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.