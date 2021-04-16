Захарова ответила на слова Зеленского о «Северном потоке — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» не является элементом «энергетической войны», а выгодным коммерческим проектом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — написала она в Facebook. Она напомнила, как «украинские активисты» повредили опоры линий электропередачи, связывающих полуостров Крым с континентальной Украиной, а также упомянула водную и транспортную блокаду полуострова, назвав все это энергетической войной киевского режима.
«Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный», — подчеркнула она.
13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, строительство российского газопровода также имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. Против строительства «Северного потока-2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году