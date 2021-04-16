Захарова ответила на слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, строительство российского газопровода также имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. Против строительства «Северного потока-2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.