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Захарова ответила на слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» не является элементом «энергетической войны», а выгодным коммерческим проектом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — написала она в Facebook. Она напомнила, как «украинские активисты» повредили опоры линий электропередачи, связывающих полуостров Крым с континентальной Украиной, а также упомянула водную и транспортную блокаду полуострова, назвав все это энергетической войной киевского режима.

«Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный», — подчеркнула она.

13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, строительство российского газопровода также имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. Против строительства «Северного потока-2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году

Ранее по теме: Вице-премьер Украины заявил о риске «непоправимого ослабления» страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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