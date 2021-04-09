Вице-премьер Украины заявил о риске «непоправимого ослабления» страны
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал украинский вице-премьер Алексей Резников.
По его словам, Кремль демонстрирует «свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций».
«Было бы неразумно, если не безрассудно со стороны Европы увеличивать свою зависимость от "Газпрома", российской государственной энергетической компании, и давать Москве прямой контроль над тем, в какие страны поставлять газ, а в какие можно отключить», — написал Резников.
Строительство российского газопровода имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины, считает украинский вице-премьер. «Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — отметил он.
Против строительства «Северного потока-2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
7 апреля издание Politico со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что Белый дом занимается подбором спецпосланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона рассматривает проект как угрозу энергетической безопасности Европы и «крупное финансовое и геополитическое благо» для Москвы.