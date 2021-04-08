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Человек, который должен остановить «Северный поток – 2»

Белый дом предложил эту роль Амосу Хохштейну
Илья Виноградов Матвей Катков
German Marshall Fund / flickr Follow

У борьбы США с «Северным потоком – 2» может появиться персонально ответственный. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность назначения специального посланника для проведения переговоров по остановке строительства этого газопровода, сообщило 7 апреля американское издание Politico. По его информации, в конце марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в неофициальном порядке предложил занять эту должность Амосу Хохштейну, который во время президентства Барака Обамы занимал пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики и был близким советником и доверенным лицом Байдена, занимавшего тогда должность вице-президента. Официальные источники в Белом доме подтвердили Politico, что кандидатура Хохштейна рассматривается, но сам он пока не дал своего согласия занять эту должность. Хохштейн от комментариев изданию отказался.

48-летний американец известен своей поддержкой экспорта СПГ из США (проект «Южный газовый коридор» и строительство Трансадриатического газопровода) и критикой зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. В частности, «Северный поток – 2», по его мнению, имеет не экономические, а исключительно политические цели. «Если построить трубопровод на миллиарды долларов между производителем газа и потребителем, вы не будете покупать газ у кого-либо еще <...> у вас нет гибкости. Вы застряли», – заявлял он в интервью европейскому порталу EurActiv в августе 2016 г. Годом ранее в интервью РБК Хохштейн говорил, что был бы рад пообщаться на тему будущего нефтяных рынков и анализа сланцевой индустрии США с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Думаю, что как раз таких дискуссий между США и Россией нам всем не хватает», – сказал тогда он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных