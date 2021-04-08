Человек, который должен остановить «Северный поток – 2»

48-летний американец известен своей поддержкой экспорта СПГ из США (проект «Южный газовый коридор» и строительство Трансадриатического газопровода) и критикой зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. В частности, «Северный поток – 2», по его мнению, имеет не экономические, а исключительно политические цели. «Если построить трубопровод на миллиарды долларов между производителем газа и потребителем, вы не будете покупать газ у кого-либо еще <...> у вас нет гибкости. Вы застряли», – заявлял он в интервью европейскому порталу EurActiv в августе 2016 г. Годом ранее в интервью РБК Хохштейн говорил, что был бы рад пообщаться на тему будущего нефтяных рынков и анализа сланцевой индустрии США с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Думаю, что как раз таких дискуссий между США и Россией нам всем не хватает», – сказал тогда он.