Человек, который должен остановить «Северный поток – 2»Белый дом предложил эту роль Амосу Хохштейну
У борьбы США с «Северным потоком – 2» может появиться персонально ответственный. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность назначения специального посланника для проведения переговоров по остановке строительства этого газопровода, сообщило 7 апреля американское издание Politico. По его информации, в конце марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в неофициальном порядке предложил занять эту должность Амосу Хохштейну, который во время президентства Барака Обамы занимал пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики и был близким советником и доверенным лицом Байдена, занимавшего тогда должность вице-президента. Официальные источники в Белом доме подтвердили Politico, что кандидатура Хохштейна рассматривается, но сам он пока не дал своего согласия занять эту должность. Хохштейн от комментариев изданию отказался.
48-летний американец известен своей поддержкой экспорта СПГ из США (проект «Южный газовый коридор» и строительство Трансадриатического газопровода) и критикой зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. В частности, «Северный поток – 2», по его мнению, имеет не экономические, а исключительно политические цели. «Если построить трубопровод на миллиарды долларов между производителем газа и потребителем, вы не будете покупать газ у кого-либо еще <...> у вас нет гибкости. Вы застряли», – заявлял он в интервью европейскому порталу EurActiv в августе 2016 г. Годом ранее в интервью РБК Хохштейн говорил, что был бы рад пообщаться на тему будущего нефтяных рынков и анализа сланцевой индустрии США с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Думаю, что как раз таких дискуссий между США и Россией нам всем не хватает», – сказал тогда он.