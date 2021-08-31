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Советник главы офиса Зеленского назвал условие наступления Киева на Донбасс

Ведомости

Киев пойдет в наступление в Донбассе, если Россия нападет на Украину, однако власти предусматривают политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире «Украины 24».

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что власти Украины не пойдут в наступление, потому что в Донбассе преимущественно украинские граждане и военные действия могут привести к гибели мирного населения.

По словам Арестовича, речь о введении миротворцев в Донбасс пока не идет. Он добавил, что война за «серую зону» сейчас не ведется из-за режима прекращения огня.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. Позже Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. В конце апреля российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных