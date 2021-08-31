Советник главы офиса Зеленского назвал условие наступления Киева на Донбасс

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что власти Украины не пойдут в наступление, потому что в Донбассе преимущественно украинские граждане и военные действия могут привести к гибели мирного населения.