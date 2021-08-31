Советник главы офиса Зеленского назвал условие наступления Киева на Донбасс
Киев пойдет в наступление в Донбассе, если Россия нападет на Украину, однако власти предусматривают политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире «Украины 24».
«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что власти Украины не пойдут в наступление, потому что в Донбассе преимущественно украинские граждане и военные действия могут привести к гибели мирного населения.
По словам Арестовича, речь о введении миротворцев в Донбасс пока не идет. Он добавил, что война за «серую зону» сейчас не ведется из-за режима прекращения огня.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. Позже Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. В конце апреля российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.