WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

В 2007 г. западные лидеры не отнеслись всерьез к требованиям Путина, которые тот озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в НАТО, а менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию, напомнили авторы WSJ.