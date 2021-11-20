WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
Журналисты The Wall Street Journal в своей статье заявили, что странам Западной Европы и США пора привыкнуть к тому, что Россия — не слабое государство, которому можно навязать чужое мнение. Президент Владимир Путин развеял этот миф и заставил Запад жить по своим правилам, считают авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс.
По их мнению, Путин модернизировал армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями и окружил Россию кольцом дружественных стран. Также глава России сигнализировал НАТО о том, что ждет от альянса отказа от политики расширения на Восток.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — говорится в статье.
Журналисты отмечают, что из-за усиления сотрудничества НАТО и Украины Москва стала воспринимать соседнее государство как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией».
В 2007 г. западные лидеры не отнеслись всерьез к требованиям Путина, которые тот озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в НАТО, а менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию, напомнили авторы WSJ.
Ранее Путин заявил о необходимости добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Он отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Кроме того, недалеко от России размещена военная инфраструктура блока НАТО, а в Польше и Румынии развернуты системы противоракетной обороны.