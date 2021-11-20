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WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

Ведомости

Журналисты The Wall Street Journal в своей статье заявили, что странам Западной Европы и США пора привыкнуть к тому, что Россия — не слабое государство, которому можно навязать чужое мнение. Президент Владимир Путин развеял этот миф и заставил Запад жить по своим правилам, считают авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс.

По их мнению, Путин модернизировал армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями и окружил Россию кольцом дружественных стран. Также глава России сигнализировал НАТО о том, что ждет от альянса отказа от политики расширения на Восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — говорится в статье.

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Журналисты отмечают, что из-за усиления сотрудничества НАТО и Украины Москва стала воспринимать соседнее государство как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией».

В 2007 г. западные лидеры не отнеслись всерьез к требованиям Путина, которые тот озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в НАТО, а менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию, напомнили авторы WSJ.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Он отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Кроме того, недалеко от России размещена военная инфраструктура блока НАТО, а в Польше и Румынии развернуты системы противоракетной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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