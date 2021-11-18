Путин заявил о необходимости получить от стран НАТО гарантии безопасности России
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел заявил о необходимости добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Стенограмма речи опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Кроме того, недалеко от России размещена военная инфраструктура блока НАТО, а в Польше и Румынии развернуты системы противоракетной обороны, которые «легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки Mk-41, [как] ударные комплексы», пояснил глава государства.
«Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может», — сказал Путин, подчеркнув необходимость сделать так, чтобы другим странам «в голову не пришло» устроить на западных рубежах России «какой-нибудь ненужный конфликт».
Путин добавил, что западные страны очень поверхностно относятся к предостережениям Москвы и высказываниям о «красных линиях», переходить которые не следует. О таковых президент заявил в апреле в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Говоря о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.