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Лавров предупредил об ответе России на провокации НАТО и ЕС

Ведомости

Власти России не будут игнорировать провокации стран НАТО и ЕС, в том числе их помощь милитаристам на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине», — заявил Лавров.

По его словам, западные страны организовывают учебно-тренировочные военные миссии для украинцев и готовят украинскую армию к действиям, которыми власти страны угрожают, заявляя, что силой возьмут Донбасс, и посягая на российский Крым. Лавров отметил, что такая воинственная риторика и военные приготовления на Украине не встречают принципиальной оценки со стороны Запада.

«Так что мы видим, что происходит, но мы, я вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы были каким-либо образом ущемлены. У нас есть все, чтобы это обеспечить», — подчеркнул Лавров.

Вчера в ходе расширенного заседания коллегии МИД России президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Президент отметил, что «западные партнеры» сейчас поставляют Киеву летальное современное вооружение, проводят «провокационные военные маневры» в разных регионах, близких к российским границам, в том числе в Черном море. Путин добавил, что западные страны очень поверхностно относятся к предостережениям Москвы и высказываниям о «красных линиях», переходить которые не следует.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости получить от стран НАТО гарантии безопасности России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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