Рябков встретился с помощником госсекретаря США

По данным ТАСС, представители ведомств обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее. Как пояснили в госдепе, Донфрид совершит рабочие поездки не только в Москву, но также в Киев и Брюссель, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».