Рябков встретился с помощником госсекретаря США
Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялась сегодня в Москве, сообщает ТАСС.
Встреча длилась около 40 минут, уточняет агентство. О ее итогах стороны пока не высказались. Донфрид отказалась отвечать на вопросы журналистов и уже покинула здание российского министерства.
По данным ТАСС, представители ведомств обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее. Как пояснили в госдепе, Донфрид совершит рабочие поездки не только в Москву, но также в Киев и Брюссель, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
На сайте МИДа позднее сообщили, что Рябков и Донфрид обсудили гарантии безопасности в свете попыток США и НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели встречу по видеосвязи. По словам главы государства, в ходе переговоров с американским коллегой затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Переговоры с Байденом Путин назвал предметными и конструктивными.