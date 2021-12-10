МИД заявил о «токсичной» атмосфере в отношениях России и США
Действия Вашингтона в адрес Москвы создают токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, заявил в ходе пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация», — сказал он, подчеркнув, что «немало раздражителей» накопилось не по вине России.
«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога», — отметил замглавы ведомства.
Рябков сообщил, что пока нормализовать работу дипломатических представительств России и США не удалось. В частности, замминистра назвал «завуалированной высылкой» «ультимативное требование» к российскому посольству в Вашингтоне, чтобы 55 сотрудников покинули США раньше предписанных сроков. Чиновник напомнил, что Москва ответила на это зеркальными ограничениями. Тем не менее МИД выразил готовность обнулить все требования, если Вашингтон поступит аналогичным образом.
Ранее, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств договорились пообщаться еще раз после встречи их представителей, однако, когда состоится встреча, пока неизвестно.
16 июня этого года Путин и Байден встретились лично в Женеве, тогда они общались более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.