МИД заявил о «токсичной» атмосфере в отношениях России и США

Рябков сообщил, что пока нормализовать работу дипломатических представительств России и США не удалось. В частности, замминистра назвал «завуалированной высылкой» «ультимативное требование» к российскому посольству в Вашингтоне, чтобы 55 сотрудников покинули США раньше предписанных сроков. Чиновник напомнил, что Москва ответила на это зеркальными ограничениями. Тем не менее МИД выразил готовность обнулить все требования, если Вашингтон поступит аналогичным образом.