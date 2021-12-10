МИД России направил США зеркальный перечень ограничений для дипломатов
Российская сторона направила США зеркальный перечень ограничений для американских диппредставительств в ответ на «завуалированную высылку» российских дипломатов, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге.
«Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги», — заявил Рябков (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что Россия готова отказаться от таких ограничений при условии, что США аннулируют ограничения для дипломатов РФ. Такое предложение звучит уже несколько месяцев, однако власти США не дают конструктивного ответа. Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов, которые ставит США при обсуждении работы диппредставительств.
27 ноября посол России в США Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня следующего года.
Затем заместитель представителя госдепа Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов из США не является высылкой и карательной мерой. Также она сообщила, что Россия ограничивает срок пребывания американских дипломатов на своей территории тремя годами, поэтому власти США ввели подобную ответную меру.
В ответ на это Антонов подчеркнул, что такое заявление является преднамеренным искажением фактов, которое не имеет отношения к реальности. По словам Антонова, заявление, что отъезд российских дипломатов не является высылкой, не выдерживает критики: американская сторона предупредила, что в случае отказа россиян лишат иммунитета и других дипломатических привилегий.