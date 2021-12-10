МИД России направил США зеркальный перечень ограничений для дипломатов

Он подчеркнул, что Россия готова отказаться от таких ограничений при условии, что США аннулируют ограничения для дипломатов РФ. Такое предложение звучит уже несколько месяцев, однако власти США не дают конструктивного ответа. Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов, которые ставит США при обсуждении работы диппредставительств.