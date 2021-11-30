Посол заявил об искажении властями США фактов о высылке дипломатов
Заявление об ограничении российской стороной срока нахождения американских дипломатов в России и слова о том, что США не высылали российских дипломатов, — преднамеренное искажение фактов, которое не имеет отношения к реальности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее заместитель представителя Госдепа Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов из США не является высылкой и карательной мерой. Также она сообщила, что Россия ограничивает срок пребывания американских дипломатов на своей территории тремя годами, поэтому власти США ввели подобную ответную меру.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности.
«Дело обстоит с точностью до наоборот. Подчеркну, что именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников Посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне», — сообщил Антонов. Для дипломатов других стран срок пребывания в США составляет пять лет, добавил он.
По словам Антонова, заявление, что отъезд российских дипломатов не является высылкой, не выдерживает критики: американская сторона предупредила, что в случае отказа россиян лишат иммунитета и других дипломатических привилегий. Антонов подчеркнул, что власти США пытаются нарушить право России назначать дипломатов в свои представительства по своему усмотрению.
Посол отметил, что Россия выступает за честный диалог по визовой проблеме, и выразил уверенность, что при желании все проблемы можно решить «достаточно оперативно». «Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», — добавил дипломат.
27 ноября Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня следующего года.
Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее американская сторона неоднократно вводила ограничения на работу российских дипломатов на территории США.