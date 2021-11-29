В МИД РФ пообещали ответ США на высылку дипломатов
МИД России ответит США на решение не выдавать визы российским дипломатам и их семьям, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.
«Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь — мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком же жанре, — их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — сказал Рябков журналистам.
27 ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня следующего года.
Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее американская сторона неоднократно вводила ограничения на работу российских дипломатов на территории США.