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Политика

Посол США заявил о готовности дать Москве быстрый ответ по гарантиям безопасности

Ведомости

США настроены дать России быстрый ответ по предложенным ею гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

«Мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По словам Салливана, один из представленных Москвой документов представляет собой договор между Россией и НАТО, так что здесь необходимо вести диалог именно с альянсом. Последний же тоже не медлит с данным вопросом, отметил посол.

Салливан не смог сказать, когда появится практический результат от переговоров по гарантиям безопасности. Однако США и их партнеры нацелены на диалог с Москвой и хотят решить все без промедления, подчеркнул дипломат, отметив, что документы были переданы Вашингтону всего неделю назад.

18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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