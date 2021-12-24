Посол США заявил о готовности дать Москве быстрый ответ по гарантиям безопасности

Салливан не смог сказать, когда появится практический результат от переговоров по гарантиям безопасности. Однако США и их партнеры нацелены на диалог с Москвой и хотят решить все без промедления, подчеркнул дипломат, отметив, что документы были переданы Вашингтону всего неделю назад.