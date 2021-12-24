Посол США заявил о готовности дать Москве быстрый ответ по гарантиям безопасности
США настроены дать России быстрый ответ по предложенным ею гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО», — сказал он в интервью «Коммерсанту».
По словам Салливана, один из представленных Москвой документов представляет собой договор между Россией и НАТО, так что здесь необходимо вести диалог именно с альянсом. Последний же тоже не медлит с данным вопросом, отметил посол.
Салливан не смог сказать, когда появится практический результат от переговоров по гарантиям безопасности. Однако США и их партнеры нацелены на диалог с Москвой и хотят решить все без промедления, подчеркнул дипломат, отметив, что документы были переданы Вашингтону всего неделю назад.
18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».