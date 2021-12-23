В Белом доме заявили о несогласии с предложениями России по НАТО

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — заявила Псаки (цитата по ТАСС). Она добавила, что место и сроки проведения переговоров России и США пока не определены, однако речь идет о начале января. Псаки отметила, что Россия готовится ко встрече, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. Администрация президента США Джо Байдена также работает над проведением дипломатических переговоров, добавила она.