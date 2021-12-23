В Белом доме заявили о несогласии с предложениями России по НАТО
Американская сторона не согласится с предложениями России, которые касаются НАТО, но может согласиться с остальными, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — заявила Псаки (цитата по ТАСС). Она добавила, что место и сроки проведения переговоров России и США пока не определены, однако речь идет о начале января. Псаки отметила, что Россия готовится ко встрече, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. Администрация президента США Джо Байдена также работает над проведением дипломатических переговоров, добавила она.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.
22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что они состоятся в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.