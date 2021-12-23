Франция поддержала предложение по проведению переговоров Россия-НАТО в январе
Французская сторона поддерживает предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести в январе обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, сообщил представитель пресс-службы МИД страны.
«Мы приняли к сведению российские предложения и анализируем их в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, — сообщил представитель МИД (цитата по ТАСС). В министерстве подчеркнули, что они намерены вести "требовательный диалог с Россией", который позволит укрепить стратегическую стабильность и безопасность в Европе. По словам представителя, необходимо, чтобы во время обсуждения учитывались интересны Европы.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что они состоятся в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков. Свою готовность к проведению переговоров выразили и США, однако уточнили, что для достижение прогресса возможно только при деэскалации на Украине.