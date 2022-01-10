Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает информацией о том, проводился ли разговор между Владимиром Путиным и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
«Путин был на постоянной связи с президентом (Касымом-Жомартом) Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли у Путина за первые январские дни контакты с Назарбаевым и планируются ли они. Песков добавил, что «не обладает информацией» о контактах Путина и Назарбаева.
На вопрос о том, беспокоит ли президента России статус Назарбаева и его местонахождение, Песков заявил, что данный вопрос относится «к сфере внутренних дел суверенного государства Казахстан». «Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства с президентом Токаевым на фоне тех событий, что происходили, и на фоне операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны», — сказал Песков.
5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев, до недавнего времени занимавший должность председателя Совета безопасности страны, передал ее президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что Назарбаев «сам принял решение» передать пост Токаеву на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Он добавил, что оба политика «всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации».
Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 7 января местное издание Orda со ссылкой на неназванный источник сообщило, что экс-президент покинул страну вместе с дочерьми и их семьями, однако позднее Укибай опроверг эту информацию. Он заявил, что Назарбаев не покидал столицу Нур-Султан, откуда «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым».
Уличные демонстрации начались в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Помимо экономических демонстранты вскоре стали выдвигать и политические требования, в том числе выступая за уход Назарбаева из политики. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство.
На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент. По официальным данным, во время беспорядков были задержаны почти 8000 человек, возбуждены более сотни уголовных дел.
На фоне событий Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.