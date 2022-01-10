Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

«Путин был на постоянной связи с президентом (Касымом-Жомартом) Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли у Путина за первые январские дни контакты с Назарбаевым и планируются ли они. Песков добавил, что «не обладает информацией» о контактах Путина и Назарбаева.