В Германии сравнили отключение России от SWIFT с «атомной бомбой» для рынка

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции».