В Германии сравнили отключение России от SWIFT с «атомной бомбой» для рынка
Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявив, что это решение нанесло бы ущерб и Германии.
В интервью DPA Мерц сравнил возможное отключение России от SWIFT с «атомной бомбой» для рынка капитала, товаров и услуг. Произойдет массовый экономический спад, а Германия «навредила бы себе значительно», заявил будущий глава ХДС.
«Поэтому Мерц призвал к осторожности, потому что «Германия — сильная экспортная страна». Он опасается серьезных последствий не только для европейско-российской торговли, но и для мировой», — передает содержание интервью ZDF.
Кроме того, отключение Москвы от SWIFT «сломает основу этой международной платежной системы», подчеркнул Мерц.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции».
Введение жестких санкций против России может привести к обратному эффекту в виде ущерба мировой экономике и ответных российских кибератак, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. О том, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно никому, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля прошлого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.