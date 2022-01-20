Песков отказался заранее комментировать инициативу о признании ДНР и ЛНР
Законопроект о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской Республик (ДНР и ЛНР) рано обсуждать до голосования в Госдуме, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение или будет принято или не будет принято. Поэтому это депутатская инициатива, есть определенная процедура, до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сказал он.
Вчера депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направила на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида.
Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предупредил, что подобная инициатива может навредить российским и интересам. Тем не менее он допустил возможность обсуждения вопроса о признании указанных республик.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.