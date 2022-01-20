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Песков отказался заранее комментировать инициативу о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Законопроект о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской Республик (ДНР и ЛНР) рано обсуждать до голосования в Госдуме, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение или будет принято или не будет принято. Поэтому это депутатская инициатива, есть определенная процедура, до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сказал он.

Вчера депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направила на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предупредил, что подобная инициатива может навредить российским и интересам. Тем не менее он допустил возможность обсуждения вопроса о признании указанных республик.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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