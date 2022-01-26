В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции
Режим антитеррористической операции ввели на территории Турксибского района Алма-Аты, передает издание Tengrinews.kz со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Меры действуют с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января по местному времени (с 21:00 25 января до 21:00 26 января по московскому времени). В оперштабе отметили, что спецслужбы уже задержали пятерых лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших в нападении на госучреждения и коммерческие объекты города с 4 по 6 января во время массовых беспорядков.
Сообщается, что при задержании у подозреваемых изъяли пистолеты марок ПМ и TT, ружейный обрез, патроны, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.
Накануне Комитет национальной безопасности республики Казахстана сообщил, что со среды в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях прекращается действие режима антитеррористической операции и отменяется критический «красный» уровень террористической опасности. С этого времени там установлен высокий, «оранжевый» уровень опасности. Это были последние регионы страны, в которых сохранялся режим антитеррористической операции.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению организаторов и участников массовых беспорядков, им разрешается контролировать передвижение транспортных средств и проводить их досмотр.
Массовые протесты вспыхнули 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. В последующие дни они перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.