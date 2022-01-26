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В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

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Режим антитеррористической операции ввели на территории Турксибского района Алма-Аты, передает издание Tengrinews.kz со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Меры действуют с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января по местному времени (с 21:00 25 января до 21:00 26 января по московскому времени). В оперштабе отметили, что спецслужбы уже задержали пятерых лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших в нападении на госучреждения и коммерческие объекты города с 4 по 6 января во время массовых беспорядков.

Сообщается, что при задержании у подозреваемых изъяли пистолеты марок ПМ и TT, ружейный обрез, патроны, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

Накануне Комитет национальной безопасности республики Казахстана сообщил, что со среды в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях прекращается действие режима антитеррористической операции и отменяется критический «красный» уровень террористической опасности. С этого времени там установлен высокий, «оранжевый» уровень опасности. Это были последние регионы страны, в которых сохранялся режим антитеррористической операции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению организаторов и участников массовых беспорядков, им разрешается контролировать передвижение транспортных средств и проводить их досмотр.

Массовые протесты вспыхнули 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. В последующие дни они перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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