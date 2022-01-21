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Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

Ведомости

Первопричина беспорядков в Казахстане в начале января – недопустимый разрыв доходов богатых и бедных, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — заявил Токаев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что беспорядки обнажили проблемы, копившиеся годами. Сейчас перед страной стоит задача «глубинной трансформации общественного уклада». «Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана», — подчеркнул Токаев.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция. С 6 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации был организован вывод контингента из республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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