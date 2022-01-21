Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция. С 6 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации был организован вывод контингента из республики.