МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию ЕП по ситуации в стране
Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что резолюция Европарламента по ситуации с беспорядками в стране предвзята и основана на «необъективных выводах и данных». МИД выразил озабоченность отсутствием объективной оценки трагических событий.
«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — говорится в заявлении.
В МИДе добавили, что при разработке документа ЕП не запрашивал у властей Казахстана уточнений и разъяснений ситуации. В заявлении говорится, что Казахстан привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в сфере защиты прав и свобод граждан. Страна вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности, в том числе в борьбу с терроризмом, отметили в министерстве. Власти Казахстана нацелены на конструктивное взаимодействие с институтами ЕС на основе взаимопонимания и взаимного уважения.
«Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества», — подчеркнули в МИДе.
20 января большинство депутатов Европарламента проголосовали за принятие резолюции по ситуации с защитой прав человека в ходе событий в Казахстане. В документе предлагается начать международное расследование и ввести санкции в отношении чиновников Казахстана за нарушения в области прав человека. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция. С 6 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации миротворцы вернулись в свои страны.