МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию ЕП по ситуации в стране

В МИДе добавили, что при разработке документа ЕП не запрашивал у властей Казахстана уточнений и разъяснений ситуации. В заявлении говорится, что Казахстан привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в сфере защиты прав и свобод граждан. Страна вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности, в том числе в борьбу с терроризмом, отметили в министерстве. Власти Казахстана нацелены на конструктивное взаимодействие с институтами ЕС на основе взаимопонимания и взаимного уважения.