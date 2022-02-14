Минобороны Британии заявило о поддержке возможного отказа Украины от членства в НАТО

Хиппи выразил свой страх в связи с тем, что вторжение России на Украину, по его мнению, может быть неминуемо, однако подчеркнул, что это не обязательно должно случиться. Тем не менее ракеты и бомбы упадут на города республики через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин отдаст соответствующий приказ, резюмировал Хиппи. В Москве при этом неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.