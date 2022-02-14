Минобороны Британии заявило о поддержке возможного отказа Украины от членства в НАТО
Лондон поддержит любое решение Киева относительно вступления Украины в НАТО, в том числе отказ от этого шага, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, его выступление транслировал канал Sky News.
«Если Украина решит, что она собирается отказаться становиться членом НАТО, мы это поддержим, это должны решить украинцы», — сказал замглавы ведомства. «Точно так же, если бы Украина хотела сохранить свою позицию и сказать, что в будущем она намерена вступить в НАТО, мы бы поддержали это», — добавил он.
Хиппи выразил свой страх в связи с тем, что вторжение России на Украину, по его мнению, может быть неминуемо, однако подчеркнул, что это не обязательно должно случиться. Тем не менее ракеты и бомбы упадут на города республики через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин отдаст соответствующий приказ, резюмировал Хиппи. В Москве при этом неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.
Ранее сегодня посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сказал BBC, что Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО. Сейчас подобное стремление страны закреплено в ее Конституции. Тем не менее членство в Североатлантическом альянсе стало бы для страны лучшей гарантией безопасности, отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла вступление Украины в НАТО «красной линией» для Москвы. Кремль выступает против дальнейшего расширения альянса на восток, Путин ранее напомнил, что военный блок в 1990-х гг. обещал не продвигаться ближе к российским границам, но обманул.
Требования России к НАТО и США отказаться от расширения на восток и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса содержится в гарантиях безопасности, которые российский МИД направил западным партнерам 17 декабря. Однако НАТО в ответ заявил, что не собирается отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление Украины в альянс в будущем.