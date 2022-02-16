Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам

Он отметил, что можно поприветствовать, что президент одной из крупнейших стран мира «действительно думает о российском народе». «Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», — добавил Песков (цитата по «РИА Новости»).