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Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам

Ведомости

Кремль не видит ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к россиянам, но без угроз оно понравилось бы людям гораздо больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что можно поприветствовать, что президент одной из крупнейших стран мира «действительно думает о российском народе». «Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», — добавил Песков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, речь Байдена понравилась бы еще больше, если бы он призвал украинский народ никогда не стрелять друг в друга. «Вот это было бы очень здорово», — подчеркнул Песков.

Накануне Байден обратился к американскому народу по ситуации вокруг Украины. Во время выступления он заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. Затем он обратился к россиянам и заявил: «Вы нам не враги». Байден подчеркнул, что США не нацелены на население России и не стремятся дестабилизировать страну.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Ранее Байден, а также издания Der Spiegel и Politico сообщали, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Байден заявил о готовности договариваться по Украине и безопасности в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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