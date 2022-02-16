Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам
Кремль не видит ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к россиянам, но без угроз оно понравилось бы людям гораздо больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что можно поприветствовать, что президент одной из крупнейших стран мира «действительно думает о российском народе». «Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», — добавил Песков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, речь Байдена понравилась бы еще больше, если бы он призвал украинский народ никогда не стрелять друг в друга. «Вот это было бы очень здорово», — подчеркнул Песков.
Накануне Байден обратился к американскому народу по ситуации вокруг Украины. Во время выступления он заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. Затем он обратился к россиянам и заявил: «Вы нам не враги». Байден подчеркнул, что США не нацелены на население России и не стремятся дестабилизировать страну.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Ранее Байден, а также издания Der Spiegel и Politico сообщали, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.