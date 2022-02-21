Reuters узнал о планах США запретить обрабатывать транзакции банков России
Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет санкций, в котором предлагается запретить финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции крупнейших российских банков, сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. Белый дом и минфин отказались от комментариев.
По их словам, санкции будут введены в случае вторжения России на Украину. Власти США, по данным Reuters, хотят нанести ущерб экономике России путем прекращения «корреспондентских» банковских отношений между крупнейшими банками России и банками США, которые проводят международные платежи.
Также собеседники издания рассказали, что власти США могут ввести санкции против российских граждан и компаний и фактически исключить их из банковской системы США, запретив им торговать с американцами и заморозив их активы в стране.
Источники отметили, что пакет санкций может измениться в последнюю минуту и пока неясно, кто попадет под них, однако это могут быть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк. Если администрация сочтет это необходимым, она может освободить от ограничений определенные транзакции.
Ранее страны Запада пригрозили Москве жесткими санкциями, если та вторгнется на Украину. США, в частности, разработали ряд законопроектов, предполагающих блокировку для России торговых цепочек, введение запрета на экспорт продукции из разных отраслей и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, в том числе отключение от международной межбанковской системы SWIFT.
25 января Байден заявил, что Вашингтон может ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина в том случае, если российская армия вторгнется на Украину. Россия планы военного вторжения отрицает.