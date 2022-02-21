Reuters узнал о планах США запретить обрабатывать транзакции банков России

Источники отметили, что пакет санкций может измениться в последнюю минуту и пока неясно, кто попадет под них, однако это могут быть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк. Если администрация сочтет это необходимым, она может освободить от ограничений определенные транзакции.