В ЛНР объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Документ опубликован на сайте администрации ЛНР.
«Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в указе.
В минувшую субботу руководство ЛНР и соседней ДНР на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе объявило всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Днем ранее в обеих непризнанных республиках началась временная эвакуация мирного населения в Россию. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В понедельник утром врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что границу с Россией пересекли около 61 000 беженцев из ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее допустил, что их число может достигнуть сотен тысяч человек.
В Донецке и Луганске утверждают, что Киев готовится к силовому захвату неподконтрольных ему с 2014 г. территорий и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков.
В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации.
На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Оба политика согласились, отметили в администрации Макрона. Почву для переговоров подготовят главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден готов встретиться со своим российским коллегой, если не произойдет вторжения на Украину.