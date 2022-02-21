В ЛНР объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Оба политика согласились, отметили в администрации Макрона. Почву для переговоров подготовят главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден готов встретиться со своим российским коллегой, если не произойдет вторжения на Украину.