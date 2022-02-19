Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

18 февраля Минфин РФ сообщил о перечислении Ростовской области денег на выплаты беженцам из Донбасса. Осуществить единовременные выплаты прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение губернатора Ростовской области Василия Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев.