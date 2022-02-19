Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации в республике
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о подписании указа о всеобщей мобилизации. Видеообращение к жителям ДНР с призывом прибыть в военный комиссариат опубликовано на YouTube-канале Пушилина.
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военный комиссариат. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать оружие, встать на защиту своих детей, жен, матерей», — сказал глава ДНР.
Вечером 18 февраля начался выезд граждан республики в Россию, отметил Пушилин. Эвакуация населения происходит после начала «масштабных обстрелов» Украиной территорий ДНР и ЛНР. По словам главы республики, за последние дни были предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. «Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине», — заявил Пушилин.
Постановление о всеобщей мобилизации депутаты Народного совета ДНР приняли сегодня на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании, сообщает также Донецкое агентство новостей.
«В связи с непосредственной угрозой агрессии против ДНР со стороны ВСУ постановляю объявить и провести мобилизацию на всей территории республики, осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе. Правительству ДНР обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации», — сказала председатель комитета Народного совета по этике, регламенту и организации работы Наталья Пшеничная.
18 февраля Минфин РФ сообщил о перечислении Ростовской области денег на выплаты беженцам из Донбасса. Осуществить единовременные выплаты прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР распорядился в пятницу президент Владимир Путин в ответ на обращение губернатора Ростовской области Василия Голубева. Последний попросил об экстренной помощи в связи с непредвиденным наплывом беженцев.
Руководство непризнанных республик объявило о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в ближайшие дни из Донбасса будут эвакуированы «сотни и сотни тысяч человек».
Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.