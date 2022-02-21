ФСБ: после боя на границе России взят в плен украинский военный
Российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, перешедшего границу России, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, две диверсионные группы вошли на территорию России из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны подконтрольного Киеву Мариуполя.
«В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены, — сказал Бортников. — Один из военнослужащих Украины захвачен в плен».
Ранее в понедельник пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные предотвратили нарушение границы диверсионно-разведывательной группой украинской армии. В результате были уничтожены пять диверсантов и две боевые машины пехоты.
Также сообщалось, что утром 21 февраля выпущенный с территории Укрaины снаряд разрушил погранпункт ФСБ России по Роcтовской области в 150 метрах от границы, пострадавших при этом не было. В Киеве отрицают причастность к произошедшему.
Ситуация на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.