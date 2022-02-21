Российские силовики уничтожили две перешедшие границу украинские БМП

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.