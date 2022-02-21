Российские силовики уничтожили две перешедшие границу украинские БМП
Российские военные предотвратили нарушение границы России диверсионно-разведывательной группой украинской армии, в результате были уничтожены пять диверсантов и две боевые машины пехоты (БМП), сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — сообщили в ЮВО.
В сообщении говорится, что во время перестрелки на территорию России заехали две БМП вооруженных сил Украины, чтобы эвакуировать диверсантов. Обе машины удалось подбить. Также ликвидированы пятеро солдат ВСУ. Среди россиян никто не пострадал, добавили в ЮВО.
Ранее сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что проводит спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к российской границе.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что украинские подразделения якобы находятся на своих позициях и не проводят каких-либо наступательных действий. По мнению украинского военного командования, ополченцы Донбасса уже в течение нескольких дней сами себя обстреливают.
«Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов», — говорится в сообщении Генштаба ВС Украины, опубликованном в Facebook.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.