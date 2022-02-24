Байден созвал совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Президент США Джо Байден созвал Совет национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщил на своей странице в Twitter корреспондент CNN Кевин Липтак со ссылкой на Белый дом.
«Сегодня утром президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события в Украине», — заявил он.
Сегодня утром Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, это необходимо для защиты местного населения от геноцида и издевательств со стороны Киева. При этом глава государства заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Россия будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, добавил Путин.
После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. В связи с происходящим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить военные действия и отвести свои войска. Альянс выразил Украине поддержку, но при этом отметил, что предоставляет гарантии безопасности лишь участникам военного блока. НАТО не собирается направлять в республику свои военные силы, уточнил Столтенберг.
Ранее сегодня Байден анонсировал «жесткие санкции» против России за военную операцию в Донбассе. Он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что 25 февраля встретится с лидерами «семерки». Решение об ограничительных мерах они примут скоординированно.
21 февраля Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 22 февраля Совет Федерации на фоне ситуации в Донбассе разрешил президенту использовать Вооруженные силы России за рубежом.