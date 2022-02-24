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Байден созвал совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден созвал Совет национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщил на своей странице в Twitter корреспондент CNN Кевин Липтак со ссылкой на Белый дом.

«Сегодня утром президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события в Украине», — заявил он.

Сегодня утром Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, это необходимо для защиты местного населения от геноцида и издевательств со стороны Киева. При этом глава государства заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Россия будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, добавил Путин.

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. В связи с происходящим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить военные действия и отвести свои войска. Альянс выразил Украине поддержку, но при этом отметил, что предоставляет гарантии безопасности лишь участникам военного блока. НАТО не собирается направлять в республику свои военные силы, уточнил Столтенберг.

Ранее сегодня Байден анонсировал «жесткие санкции» против России за военную операцию в Донбассе. Он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что 25 февраля встретится с лидерами «семерки». Решение об ограничительных мерах они примут скоординированно.

21 февраля Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 22 февраля Совет Федерации на фоне ситуации в Донбассе разрешил президенту использовать Вооруженные силы России за рубежом.

Ранее по теме: Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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