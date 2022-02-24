Байден созвал совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине

Сегодня утром Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, это необходимо для защиты местного населения от геноцида и издевательств со стороны Киева. При этом глава государства заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Россия будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, добавил Путин.