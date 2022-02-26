В Минобороны рассказали о поражении 821 военного объекта на Украине
За время проведения специальной военной операции вооруженные силы России нанесли поражение 821 объекту военной инфраструктуры Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ночь на 26 февраля российские военные нанесли удар по военным объектам Украины «высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования», рассказал Конашенков.
«Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими Вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщили в военном ведомстве.
В частности, под удар попали 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса, 48 радиолокационных станций, были сбиты семь боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские военные уничтожили 87 танков и других боевых машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.
Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, а военные ДНР продвинулись на шесть километров, рассказали в военном ведомстве. «Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — отметил Конашенков.
Российские военнослужащие также установили контроль над городом Мелитополь. Они предпринимают «меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», рассказали в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили о выведении из строя свыше 200 военных объектов инфраструктуры украинских вооруженных сил.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.
25 февраля в Минобороны России говорили, что подготовленные Службой безопасности Украины (СБУ) группы националистов внедрены в ВСУ. Националисты занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии, если командиры принимают решение отходить, сообщали в ведомстве.
Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России обратился к украинским военным с предложением сложить оружие. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим ВСУ. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил Путин.