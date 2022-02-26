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В Минобороны рассказали о поражении 821 военного объекта на Украине

Ведомости

За время проведения специальной военной операции вооруженные силы России нанесли поражение 821 объекту военной инфраструктуры Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ночь на 26 февраля российские военные нанесли удар по военным объектам Украины «высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования», рассказал Конашенков.

«Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими Вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — сообщили в военном ведомстве.

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В частности, под удар попали 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса, 48 радиолокационных станций, были сбиты семь боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские военные уничтожили 87 танков и других боевых машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, а военные ДНР продвинулись на шесть километров, рассказали в военном ведомстве. «Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — отметил Конашенков.

Российские военнослужащие также установили контроль над городом Мелитополь. Они предпринимают «меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», рассказали в Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили о выведении из строя свыше 200 военных объектов инфраструктуры украинских вооруженных сил.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

25 февраля в Минобороны России говорили, что подготовленные Службой безопасности Украины (СБУ) группы националистов внедрены в ВСУ. Националисты занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии, если командиры принимают решение отходить, сообщали в ведомстве.

Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России обратился к украинским военным с предложением сложить оружие. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим ВСУ. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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