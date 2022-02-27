Зеленский отказался вести переговоры с Россией в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии и предложил в качестве площадки Варшаву, Стамбул, Баку или Будапешт. Ранее в Кремле сообщили о прибытии российской делегации в Белоруссию для переговоров с Украиной.
«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — сказал Зеленский в своем обращении.
По его словам, Украина желает окончания войны, а России было предложено встретиться в Варшаве, Будапеште, Стамбуле и Баку. Для переговоров подходит любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты», подчеркнул Зеленский.
«Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну», — считает глава Украины, добавив, что в поддержку страны сформирована мощная международная коалиция.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию. «В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИДа, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он.
Ранее в Кремле заявили о срыве переговоров с Украиной. Песков тогда рассказал, что в пятницу президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск в связи с ожиданием переговоров с руководством Украины.
«Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу заявил, что Зеленский спешно покинул Киев, его не было в городе уже в пятницу. Спикер Госдумы утверждал, что опубликованные Зеленским видео из Киева были записаны заранее.
21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.