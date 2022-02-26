ФСБ сообщила о падении в России трех выпущенных с Украины мин
Сотрудники погрануправления зафиксировали стрельбу и падение выпущенных с территории Украины мин в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
«26 февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин», — сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
В результате падения мин разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) ранее возбудило уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Белгородской области со стороны военизированных формирований Украины. Кроме того, 21 февраля ФСБ сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
26 февраля Минобороны России сообщило о поражении 821 объекта военной инфраструктуры Украины с начала проведения спецоперации.