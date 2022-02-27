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Политика

Россия заявила об ожидании ответа Украины о встрече в Гомеле до 15 часов

Ведомости

Российская делегация намерена ждать ответ украинской стороны по поводу переговоров в Белоруссии до 15 часов по белорусскому времени, сообщил в воскресенье глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.

«Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).

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В делегацию также входят руководители на уровне заместителей министра обороны, МИДа, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию и ожидает украинскую сторону в Гомеле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе встречаться в этой стране, для переговоров, по его словам, подходит любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Он предложил сесть за стол переговоров в Варшаве, Стамбуле, Баку или Будапеште. 

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных