Россия заявила об ожидании ответа Украины о встрече в Гомеле до 15 часов
Российская делегация намерена ждать ответ украинской стороны по поводу переговоров в Белоруссии до 15 часов по белорусскому времени, сообщил в воскресенье глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).
В делегацию также входят руководители на уровне заместителей министра обороны, МИДа, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию и ожидает украинскую сторону в Гомеле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе встречаться в этой стране, для переговоров, по его словам, подходит любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Он предложил сесть за стол переговоров в Варшаве, Стамбуле, Баку или Будапеште.
21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.