Россия заявила об ожидании ответа Украины о встрече в Гомеле до 15 часов

«Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).