Кадыров сообщил о двоих погибших во время спецоперации на Украине
Двое военнослужащих из Чечни погибли в ходе спецоперации России на Украине, еще шестеро получили ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени. Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили…», — заявил Кадыров.
Он еще раз призвал начать крупномасштабную операцию «по уничтожению нацистов и террористов» и освобождать города Украины. По мнению Кадырова, украинские солдаты имеют право стать плечом к плечу с российскими военными в этой борьбе, а россияне готовы к этому и будут «только рады».
27 февраля Минобороны сообщило, что среди российских военнослужащих на Украине есть погибшие и раненые, писал «Интерфакс». Количество погибших и пострадавших в ведомстве не назвали. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, потери российской армии «многократно меньше» потерь украинских вооруженных сил.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. После начала спецоперации на Украине объявили военное положение. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.