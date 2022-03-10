В Кремле прокомментировали решение о выходе России из Совета Европы
Решение России отказаться от участия в Совете Европы предполагает выход из всех механизмов организации, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов. Конечно», — сказал Песков ответ на вопрос, означает ли выход России из Совета Европы и выход из ЕСПЧ.
Россия стала членом Совета Европы в 1996 г. 25 февраля текущего года организация решила ограничить права России из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
О решении отказаться от участия в Совете Европы российский МИД заявил 10 марта. Ведомство отметило, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении МИДа.