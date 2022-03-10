Россия отказалась от участия в Совете Европы
Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, передает пресс-служба МИДа.
В заявлении ведомства говорится, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении МИДа.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян.
25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
Комитет министров Совета также осудил действия России, назвав их «вооруженным нападением на Украину» и «нарушением международного права». Министры также призвали Москву незамедлительно прекратить военные действия и постановили безотлагательно определить ответные меры против России.
Россия стала 39-м государством — членом Совета Европы в феврале 1996 г. В том же году президент России Борис Ельцин издал указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 г. Россия также подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции.
В период с 19 мая по 10 ноября 2006 г. Россия выполняла функции председателя в комитете министров. Москва ратифицировала 68 из более 200 договорно-правовых актов организации.