Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны.
«Я не хочу в это верить и не верю», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот, как принято сейчас говорить, дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — добавил Лавров.
Ранее, 28 февраля, президент США Джо Байден сказал, что американцам не стоит волноваться из-за возможной ядерной войны. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит причин для повышения уровня готовности своих ядерных сил.
При этом 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.