Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны

«Я не хочу в это верить и не верю», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот, как принято сейчас говорить, дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — добавил Лавров.