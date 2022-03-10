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Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны.

«Я не хочу в это верить и не верю», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот, как принято сейчас говорить, дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — добавил Лавров.

Ранее, 28 февраля, президент США Джо Байден сказал, что американцам не стоит волноваться из-за возможной ядерной войны. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит причин для повышения уровня готовности своих ядерных сил.

При этом 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Лавров: Третья мировая война была бы ядерной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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