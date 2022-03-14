Российская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участие в заседаниях, передает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Александра Башкина.
«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», — заявил Башкин. По его словам, такое решение было принято из-за антироссийской направленности работы ПАСЕ. Сенатор Владимир Круглый в свою очередь сообщил, что ассамблея уже направила российской стороне уведомление о простановке ее членства.
В структуру Совета Европы входят Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ и Европейский суд по правам человека. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в КМСЕ (на этом уровне контактируют правительства стран – участниц организации) и ПАСЕ. Решение КМСЕ было принято на фоне военной спецоперации России на территории Украины, начавшейся 24 февраля.
10 марта МИД сообщил, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы. В заявлении ведомства говорилось, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении МИДа.
Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.) и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве.