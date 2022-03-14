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Российская делегация приостановила работу в ПАСЕ

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Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участие в заседаниях, передает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Александра Башкина.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», — заявил Башкин. По его словам, такое решение было принято из-за антироссийской направленности работы ПАСЕ. Сенатор Владимир Круглый в свою очередь сообщил, что ассамблея уже направила российской стороне уведомление о простановке ее членства. 

В структуру Совета Европы входят Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ и Европейский суд по правам человека. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в КМСЕ (на этом уровне контактируют правительства стран – участниц организации) и ПАСЕ. Решение КМСЕ было принято на фоне военной спецоперации России на территории Украины, начавшейся 24 февраля. 

10 марта МИД сообщил, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы. В заявлении ведомства говорилось, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении МИДа.

Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.) и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали решение о выходе России из Совета Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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